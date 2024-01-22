Жителя Алтая задержали при попытке поджога объекта Минобороны

Житель Алтайского края был задержан сотрудниками ФСБ при попытке совершения теракта в Барнауле, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ. Мужчина намеревался поджечь объект Минобороны России с помощью «коктейлей Молотова».

Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин РФ, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле. <...> в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), — цитирует агентство сообщение ведомства.

Согласно данным ФСБ, несколько месяцев назад мужчина связался в Сети с представителем запрещенной в России террористической военизированной организации. Он выразил готовность к совершению терактов и, по лучив задание по поджогу объекта Минобороны, по указанию куратора изготовил «коктейли Молотова». В ведомстве добавили, что после задержания подозреваемый помещен под арест.