Жителя Алтая оштрафовали «за унижение достоинства русских» Суд оштрафовал жителя Алтайского края на 5 тыс. за унижение достоинства русских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд оштрафовал жителя Алтайского края на пять тысяч рублей за «унижение достоинства русских», сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Новоалтайского городского суда. По имеющимся данным, молодой человек поплатился за комментарий, размещенный в социальной сети.

Судья постановил <...> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пяти тысяч) рублей, — говорится в постановлении.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, подсудимый разместил в социальной сети «ВКонтакте» комментарий, содержавший высказывание, которое в дальнейшем было расценено как унижающее достоинство русских.

Постановление вступило в законную силу, для оплаты штрафа у обвиняемого есть 60 дней.

Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что в Крыму на пенсионерку составили протокол о дискредитации армии за случайные лайки в «Одноклассниках». По ее словам, в разговоре с сотрудником «Осторожно, Media» женщина сказала, что публикации попали в ее ленту случайно, сама она никогда не выступала против СВО, хотя людей ей очень жалко.

Также сообщалось, что таксиста из Коврова Владимирской области оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию российской армии в беседе с пассажирами. В суде мужчина полностью признал вину, «осознал противоправность своих действий», раскаялся и пообещал подобных высказываний не допускать.