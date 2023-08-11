Жительницы Крыма получили штраф за танцы под песню Верки Сердючки

Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

Верка Сердючка

Правоохранительные органы Республики Крым оштрафовали трех жительниц региона за танцы под песню «Гулянка» украинского исполнителя Верки Сердючки, сообщили в региональном управлении МВД России. В отношении девушек были составлены протоколы по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России».

Случай произошел в одном из аквапарков города Алушты, утверждают в пресс-службе МВД. Девушки-аниматоры танцевали под украинскую песню, находясь на рабочем месте. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения и назначил им штраф в размере 15 тысяч рублей. Позднее девушки принесли публичные извинения, подчеркнув, что они поддерживают действия России.

Полиция Краснодара ранее организовала проверку после поступления информации об исполнении песни Верки Сердючки в одном из местных караоке-клубов. Соответствующая видеозапись была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, как посетители пляшут и поют песню «Гулянка», читая текст с экрана телевизора. Сотрудники заведения утверждают, что им неизвестно, как песня могла оказаться в трек-листе.