Жительницу Забайкалья осудили на четыре года за кражу у бойца СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Чите вынесен приговор 36-летней жительнице Забайкальского края за кражу более чем 1,3 млн рублей у участника специальной военной операции, сообщает «МК в Чите». Как пишет издание со ссылкой на прокуратуру края, потерпевшим стал военнослужащий-контрактник, который ранее был в близких отношениях с осужденной.

Издание пишет, что отношения между фигуранткой дела и военным начались в январе 2022 года. Пара стала жить вместе, и контрактник доверил возлюбленной свою банковскую карту, позволив ею пользоваться. В августе того же года мужчина стал участником СВО и расстался с женщиной. Однако та в течение семи месяцев продолжала снимать деньги с его карты, общая сумма составила более 1,3 млн рублей. Боец обнаружил это лишь в госпитале, где оказался с ранением. Мужчина обратился в полицию.

Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, она обязана вернуть потерпевшему всю сумму причиненного ущерба, сообщает издание.

Ранее похожая ситуация произошла в Красноярске, где местная жительница сняла 3 млн рублей со счета своего бывшего супруга — участника СВО, получившего ранение в ходе боевых действий. Мужчина написал заявление в полицию, его бывшая жена объявлена в розыск.