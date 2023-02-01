Создательницу школы содержанок в Сочи избил любовник с автозаправки В Сочи мужчина избил и пытался удушить любовницу, которую пригласил в пятизвездочный отель

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В Сочи медики скорой помощи обратились в полицию после того, как к ним поступила 41-летняя местная жительница, пострадавшая от рук нового статусного любовника, пишет «Комсомольская правда - Кубань». Мужчина пригласил новую подругу на свидание в пятизвездочную гостиницу, где они выпивали шампанское. Опьянев, мужчина стал агрессивным и набросился на любовницу. Он ударил ее несколько раз по голове и пытался задушить. Оттащил от насильника от жертвы секьюрити, после чего та выбежала из номера.

Сообщение поступило из больницы скорой медицинской помощи по факту обращения 41-летней женщины, ставшей участницей конфликта. Со слов женщины полицейские установили, что на нее напал малознакомый мужчина, с которым она прибыла на свидание в гостиницу. При этом пострадавшая отказалась писать заявление о причинении ей телесных повреждений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Инцидент произошел 25 января. Газета «Аргументы и факты» отмечает, что пара познакомилась на автозаправке за две недели до встречи в отеле. По данным Telegram-канала Kub Mash, пострадавшей оказалась создательница онлайн-школы содержанок Елена Филитович. Она отказалась писать заявление на обидчика, но полиция все равно проводит проверку по сообщению медиков.

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