Суд вынес приговор пытавшейся сжечь комендатуру пенсионерке Пенсионерку из Севастополя отправили под домашний арест за поджог комендатуры

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Ленинский районный суд Севастополя отправил 62-летнюю местную жительницу под домашний арест за попытку поджога здания военной комендатуры, сообщается на сайте суда. По версии следствия, пенсионерка бросила в здание бутылку с зажигательной смесью. Возникшее возгорание привело к повреждению двери. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе суда уточнили, что инцидент произошел вечером 11 ноября на улице Ленина, 41. Пожилая женщина бросила в здание местной комендатуры «коктейль Молотова», в результате чего возникло возгорание площадью два квадратных метра. Военным удалось потушить пожар самостоятельно. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия». Следователи продолжают устанавливать мотивы пенсионерки.

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Перми за попытку поджечь военный комиссариат. К совершению преступления женщину подталкивали анонимы, представлявшиеся сотрудниками спецслужб РФ. Задержанной грозит до пяти лет лишения свободы в случае признания вины. Меру пресечения изберут 16 ноября.