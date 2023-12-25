Жительницу Петербурга отправили в психлечебницу за фейки о ВС России Суд Петербурга отправил женщину на принудительное лечение за фейки о ВС России

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Калининский районный суд Петербурга отправил на принудительное лечение сроком шесть месяцев женщину, которая проходила по делу о распространении фейков о ВС России, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Сторона обвинения настаивала, что подследственная публиковала фейки в неконтролируемом состоянии.

25.12.2023 года Калининским районным судом г. Санкт-Петербурга было вынесено постановление по уголовному делу в отношении Виктории Петровой, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ. <...> Суд применил к Петровой ПММХ в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, общего типа, — сообщила пресс-служба.

Таким образом, девушка освобождается от уголовной ответственности. По истечению шести месяцев врачебная комиссия примет решение, будет ли принудительное лечение продлеваться.

Ранее басманный межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против бывшего муниципального депутата Басманного района Москвы Людмилы Штейн. Ее обвиняют в распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Участнице панк-группы Pussy Riot грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до 10 лет.