Жительницу Краснодара оштрафовали за лайк украинскому флагу в WhatsApp Жительница Краснодара заплатила 30 тысяч за лайк украинскому флагу в WhatsApp

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей женщину за лайк к фотографии с украинским флагом в группе «Краснодар Интурист» в WhatsApp. Отмечается, что в группе состояли 40 человек.

Согласно материалам дела, женщина поставила лайк фотографии с изображением флага Украины. Суд решил, что тем самым она публично совершила действия, направленные на дискредитацию ВС РФ. Против девушки составили протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

В июне 2022 года в Новосибирске суд приговорил к штрафу в размере 30 тысяч рублей участника парада Победы, который нес в руках бело-сине-белый флаг. Мужчину обвинили по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

В мае в Москве полицейские задержали 39-летнего уборщика и 26-летнего жителя Волгограда за одежду в цветах украинского флага. Против них составили протоколы по административной статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Ранее заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявлял, что задержание людей в желто-синей одежде по статье о дискредитации ВС РФ является злоупотреблением правом и полным бредом. Он отметил, что подобные ситуации повышают уровень напряженности в обществе и создают негативный образ власти среди граждан.