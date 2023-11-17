Жительницу Камчатки оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На жительницу Камчатки наложили штраф в размере 30 тысяч рублей за распространение дискредитирующей информации о Вооруженных силах России, сообщили в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда. Перед вынесением вердикта было проведено лингвистическое исследование.

Весной 2023 года она опубликовала материалы на своей странице в соцсети, которые, согласно лингвистическому исследованию, были признаны оскорбительными к военным. В посте осужденной затрагивались вопросы, касающиеся военнослужащих России и проведения специальной военной операции. При этом гражданка выразила несогласие с предъявленным ей обвинением и не выразила сожаления за свои действия. Решение суда подлежит обжалованию в Камчатский краевой суд в течение 10 суток, — говорится в заявлении суда.

Суд выявил, что весной 2023 года женщина опубликовала пост, касающийся военнослужащих России и проведения специальной военной операции. Несмотря на предъявленное обвинение, женщина осталась несогласной с заявленным нарушением и не выразила раскаяния за свои действия. Решение суда может быть оспорено в Камчатском краевом суде, вышестоящей инстанции, в течение 10 дней.

Ранее стало известно о возбуждении МВД России дела об административном правонарушении в отношении детского психолога Людмилы Петрановской за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Пока психологу грозит штраф в размере от 30 до 500 тысяч рублей, однако, если Петрановская будет продолжать подобные высказывания в отношении России и политики государства, против нее может быть возбуждено уголовное дело.