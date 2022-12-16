В Калининграде завели дело на мать, чьи дети грозились покончить с собой В Калининграде СК возбудил дело в отношении женщины, дети которой грозились покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы города, чьи дети грозились покончить с собой, сообщает Telegram-канал SHOT. Ранее ведомство организовывало доследственную проверку. Как утверждают авторы публикации, сейчас дети изъяты у матери и находятся в центре помощи.

Как утверждают авторы SHOT, отец детей живет в Турции и отказывается выплачивать алименты бывшей супруге. По данным источников канала, его мать и бабушка детей неоднократно общалась с внуками и призывала их вернуться в Дагестан, после этого в семье и начались трудности. В публикации говорится, что дети выбрасывали еду в окно, обрубали кабели от холодильника, а также звонили в полицию. После этого и произошел эпизод с угрозами покончить с собой. Авторы заявляют, что поведение несовершеннолетних связано с манипуляциями со стороны бабушки, в то время как обвинения в адрес матери не подтверждаются.

Об инциденте 14 декабря сообщал Telegram-канал SHOT. Школьники записали видеообращение, в котором рассказали, что родительница избивала их, а когда они пожаловались в полицию — их проигнорировали.

Девочка заявила, что на маму заводили административное дело после избиения. Ее старший брат рассказал, что на днях мать била его по голове кулаками. Женщина, по словам сына, пригрозила ему тюрьмой, если тот пожалуется на нее в прокуратуру или полицию. Младший ребенок также рассказал о насилии над ним. По словам мальчика, мать заставляла его со сломанной рукой мыть квартиру и издевалась над ним. Подростки также рассказали, что закрылись в квартире из-за того, что их жалобы никто не слышит.

Матерью запершихся подростков является правозащитница Нина Церетилова. В 2020–2021 году она судилась с мужем Магомедом из-за того, что у нее отняли детей, посчитав яркую внешность и отказ от хиджаба веской причиной. После обжалования женщине удалось добиться решения в свою пользу, после чего она сбежала из Дагестана в Калининград.

По словам Церетиловой, она должна денег семейному юристу Екатерине Корневой, которая помогла выиграть дело. Женщина сообщила Amber Mash, что адвокат звонит ребятам и уговаривает их на суицид.