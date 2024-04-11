Жительницу Истры обвинили в покупке наркотиков на детские пособия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Истре местные жители нашли коляску с плачущим младенцем, рядом с которой лежали его родители в бессознательном состоянии. Бывшая свекровь матери подтвердила NEWS.ru, что причиной могли быть наркотики, так как женщина уже давно употребляет запрещенные вещества. По ее словам, она получает детские пособия, которые тратит на свои пагубные привычки.

Она жила с моим сыном, изменяла ему и употребляла запрещенные вещества. Когда их общему ребенку исполнилось полтора года, она оставила малыша нам и ушла. Сейчас это уже второй ребенок у нее, она продолжает вести такой же образ жизни, хотя родила всего два месяца назад <...> Также эта женщина получает детские пособия, которые тратит исключительно на себя и свои вредные привычки, работы у нее нет и не было, — рассказала собеседница издания.

По словам женщины, органы опеки никаких действий не предпринимают. Они говорят, что детям всегда будет лучше с матерью, добавила она.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Юанна Клочкова из Владивостока, известная по участию в реалити-шоу «Пацанки», получила три года условно за хранение наркотиков в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, сотрудники полиции поймали ее с «закладкой» 25 января.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.