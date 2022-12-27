Жительницу Херсонской области задержали за передачу данных об армии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов России задержали 21-летнюю жительницу Херсонской области по подозрению в передаче координат расположения сил ВС РФ администратору украинского интернет-портала, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Женщине может грозить до 21 года лишения свободы. Материалы дела были переданы в органы юстиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена жительница Херсонской области, которая передавала координаты мест расположений личного состава Вооруженных сил России. Указанная гражданка отправляла информацию одному из администраторов украинского националистического ресурса, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Херсоне задержали сотрудника МВД, передавшего спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар. Им оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский. Он был убежден, что в доме, координаты которого он передал Киеву, проживали полицейские.