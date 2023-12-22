Жительницу Хабаровска осудили на восемь лет за финансирование ВСУ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в финансировании Вооруженных сил Украины. По данным пресс-службы суда, женщину признали виновной по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ее приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе уточнили, что приговор был вынесен еще в начале октября 2023 года. Следствие установило, что жительница Хабаровска переводила деньги на счета украинских фондов, собиравших средства на закупку вооружений, боеприпасов и экипировки для солдат ВСУ. Причиной совершения преступления стало несогласие осужденной с проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции.

Суд назначил виновной наказание по ст. 275 УК РФ на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком один год шесть месяцев, — сообщили в пресс-службе суда.

Также 16 октября за финансирование ВСУ на семь лет лишения свободы был осужден еще один житель города. Как отмечают журналисты ВВС, это первые в РФ приговоры по делам о финансовой помощи украинской армии.

Всего с начала 2023 года в российские суды поступило 63 уголовных дела по статье о государственной измене, вынесено 33 обвинительных приговора. Кроме того, в суды поступило еще семь уголовных дел о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. По мнению правозащитников, 70 уголовных дел по схожим статьям — это исторический максимум.