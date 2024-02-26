Жительницу Екатеринбурга оштрафовали из-за цветов воинам-интернационалистам Активистку движения «Путь домой» оштрафовали за возложение гвоздик

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В Екатеринбурге суд оштрафовал задержанную за возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» Наталью Казанцеву на 15 тысяч рублей, передает пресс-служба свердловского молодежного «Яблока». В ближайшее время активистка обжалует приговор.

Задержанной 10 февраля <...> возле «Черного тюльпана» Наталье Казанцевой судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков назначил штраф в размере 15 тысяч рублей. Решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке, — сообщили в «Яблоке»

Акция проводилась по инициативе движения жен мобилизованных «Путь домой». В тот день полиция задержала пять человек. Среди них был Иван Букин, отец которого находится в зоне проведения СВО. Мужчину отпустили из полиции без составления протокола, передает издание It’s My City.

Днем 3 февраля в Москве у Красной площади прошла несогласованная акция, приуроченная к 500-му дню с начала частичной мобилизации. В акции участвовали жены призванных на службу в зону СВО. Всего на акцию собрались около 200 участников. В итоге полицейские задержали более 25 человек.