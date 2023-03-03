Жительницу Барнаула обвинили в сотрудничестве с украинской организацией ФСБ завела дело на жительницу Барнаула из-за сотрудничества с украинской организацией

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Представители Федеральной службы безопасности отчитались о пресечении деятельности 45-летней жительницы Барнаула, которая, по их данным, сотрудничала с украинской организацией, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Алтайскому краю. Ведомством было возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ). В скором времени суд определит для женщины меру пресечения.

УФСБ России по Алтайскому краю вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданки РФ, 1978 года рождения, установившей и поддерживавшей отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России, — говорится в сообщении ФСБ.

О какой конкретно украинской организации идет речь, в ведомстве не уточнили.

Накануне ФСБ сообщила о задержании жителя Комсомольска-на-Амуре, который хотел передать военной разведке Украины данные о военных объектах Минобороны России. По данным ведомства, речь идет об объектах, дислоцирующихся на территории Хабаровского края.