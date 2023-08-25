Жительницу Алтая будут судить по делу о тайном сотрудничестве с Украиной

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Жительница Алтайского края предстанет перед судом за сотрудничество с представителем проукраинского военизированного легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ по региону. По ее данным, женщина искала в регионе людей, готовых стать поджигателями административных зданий.

Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Барнаула 1978 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). <...> Уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу, — цитирует агентство пресс-службу.

Следователи выяснили, что в конце 2022 года обвиняемая женщина связалась с представителем легиона. Получив от него поручение, она стала искать в регионе людей, готовых поджигать здания органов власти. Женщину задержали в марте 2023 года. Она признала свою вину.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и Центра «Э» задержали в Казани возле Казанского высшего танкового командного училища мужчину, который собирал дома взрывчатку и сделал схрон с 17 бутылками керосина. Подозреваемый является сторонником легиона «Свобода России». Мужчина собирался поджечь бронетехнику и атаковать объекты инфраструктуры.

При обыске у него нашли семь трансформаторов для создания тока, столько же таймеров для детонатора, квадрокоптер, десять систем сброса, два бесшумных часовых механизма, элементы питания и три пакета с компонентом для изготовления взрывчатки.