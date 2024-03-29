Жительнице Забайкалья пришлось доказывать права на быка через ДНК-тест

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Жительнице Калганского района Забайкалья пришлось доказывать право на владение быком через ДНК-тест, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу Госветслужбы края. Как уточнили в организации, женщина не обратилась к ветеринарам для регистрации животного, из-за чего возникли проблемы.

Как рассказали в пресс-службе, молодой бык был куплен в соседнем селе. Животное начало ходить на выпас и примкнуло к стаду организации. Когда женщина решила найти своего быка, он уже числился за учреждением. Тогда местная жительница обратилась в суд, так как доказать, что животное принадлежит ей, не удалось: у него не было ни чипа, ни бирки.

Ветеринарам пришлось провести ДНК-тест. Кровь взяли у самого быка и у его предполагаемой матери в том селе, где женщина купила животное. В связи с этим в Госветслужбе напомнили о необходимости чипировать или устанавливать бирки на животных, чтобы их было проще идентифицировать.

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