Жительнице Новосибирска вернули детей, которых отец запер у себя в квартире

Жительница Новосибирска Елена Нужда развелась с мужем два года назад, с тех пор их дети, Андрей (имя изменено) и Марк (имя изменено), жили то с мамой, то с папой. Однако когда сибирячка нашла себе нового возлюбленного, её экс-супруг запер детей у себя в квартире и пообещал, что мать никогда их не увидит, пишет «КП-Новосибирск».

Я не препятствовала общению детей с родным отцом. Алексей, бывший муж, забирал их и возвращал. Когда у меня появился другой мужчина, Алексея это, видимо, взбесило. Он забрал детей на майские праздники и не вернул, — рассказала сибирячка.

Женщина подчеркнула, что караулила бывшего мужа около его квартиры, но всё безрезультатно. Мужчина не выпускал детей в школу и детский сад, тогда Елена обратилась в суд, который постановил, что дети должны жить с матерью.

Судебные приставы оформили моему бывшему супругу привод. Взяли его прямо в школе, когда я забирала Марка. После этого мы поехали за Андрюшей. Он был дома у мужа вместе с моей свекровью. Она не хотела отдавать моего сына, но всё получилось, — уточнила Нужда.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области у матери забрали ребёнка после жалоб на попрошайничество в Интернете. По словам заявителей, неблагополучная мать просила деньги на подгузники и питание, хотя на самом деле планировала купить пиво и сигареты.