Жительнице Ленобласти в отместку за ссору в магазине подожгли машину «Фонтанка»: в Ленобласти задержали мужчину за поджог автомобиля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ссора в магазине обернулась для жительницы Ленинградской области сгоревшей машиной, пишет «Фонтанка». Автомобиль сгорел частично. Правоохранители изъяли на месте полимерную канистру и стеклянную бутылку. Владелица машины рассказала, что до этого ей угрожали поджечь авто. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам.

По данным газеты, ночью 1 ноября экстренным службам поступило сообщение о пожаре в селе Путилово. На улице Братьев Пожарских во дворе одного из домов горел ВАЗ-2107, принадлежащий 32-летней местной предпринимательнице.

Подозреваемым оказался 21-летний местный житель. Выяснилось, что поводом для поджога стала словесная перепалка с женщиной в магазине. Парня отпустили под подписку о невыезде. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений путем поджога.

Ранее жительница Москвы случайно убила пенсионерку, когда в ходе ссоры с мужем устроила пожар в квартире. Огонь распространился по дому, в результате москвичку госпитализировали, в то время как проживавшая по соседству пожилая женщина погибла. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.