Жительнице Красноярска залили глаза клеем во время наращивания ресниц

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Жительница Красноярска обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на мастера по наращиванию ресниц, случайно залившего ей глаза клеем, сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства. Кроме того, девушка пожаловалась, что за пять часов процедуры ей нарастили ресницы только на одном глазу. По словам специалистов Роспотребнадзора, в данном случае закон о защите прав потребителей неприменим.

По данным управления, клиентка была недовольна длительностью выполнения процедуры и попросила мастера снять все наращенные ресницы. В ответ девушка сказала, что нанесет на глаза специальное средство, однако вместо этого она покрыла их слоем клея. Предполагается, что мастер перепутала флаконы. Пострадавшая была госпитализирована, врачи диагностировали у нее ожог роговицы и коньюктивы обоих глаз.

Специалистов управления [Роспотребнадзора] такое обращение повергло в шок. Однако закон о защите прав потребителей к данной ситуации не применим, поскольку некачественную, даже опасную услугу оказал не профессиональный специалист, а физическое лицо, не зарегистрированное ни в качестве ИП, ни в качестве юридического лица, — сказано в сообщении.

Врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит ранее объяснила, чем опасен гель-лак для ногтей. По ее словам, его использование может привести к повреждению ногтевой пластины, так как длительный контакт с химическими веществами истончает ногти.