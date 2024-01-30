Жительнице Екатеринбурга вынесли приговор за гибель дочери в ванне В Екатеринбурге мать приговорили к ограничению свободы за гибель дочери в ванне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Екатеринбурга приговорили к ограничению свободы сроком на один год за гибель двухлетней дочери в ванне, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Государственный обвинитель в ходе судебных прений просил лишить 22-летнюю женщину свободы сроком на один год и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как уточняет издание, следствие установило, что женщина решила искупать свою дочь и посадила ребенка в ванну, включив воду и закрыв при этом слив. После этого подсудимая вышла из ванной комнаты и вернулась только через 40 минут. Когда мать пришла, девочка уже была мертва. Прокуратуре удалось доказать, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Двухлетний ребенок ранее погиб от удара током в Екатеринбурге. Девочка могла влезть в розетку, когда отец уснул. По данным прокуратуры, трагедия произошла в квартире в Железнодорожном районе. Вместе с ребенком в доме находились отец, старший брат и сестра. Мать в это время была на работе.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина пытался задушить полотенцем 10-летнего ребенка с инвалидностью. Мальчик является сыном соседей, с которыми подозреваемый проживал в одной квартире.