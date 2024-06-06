Жительнице белгородского села травмировало голову при ударе БПЛА Гладков: в селе Репяховка женщина получила травму головы после прилета FPV-дрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские войска атаковали окраину села Репяховка Краснояружского района Белгородской области с помощью FPV-дрона, пострадала местная жительница, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ей удалось самостоятельно обратиться в больницу. Пострадавшей была оказана необходимая помощь.

Окраина села Репяховка Краснояружского района подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Пострадала мирная жительница — женщина с закрытой черепно-мозговой травмой самостоятельно обратилась в районную больницу, где врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, — заявил Гладков.

Губернатор добавил, что пострадавшая отказалась от госпитализации. При атаке со стороны ВСУ на территории местного сельхозпредприятия также была повреждена кровля хозяйственного объекта. Сейчас на месте прилета работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал об ударе украинского дрона-камикадзе по зданию администрации Грайворона. Беспилотник сдетонировал во внутреннем дворе. В результате пострадал замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев.