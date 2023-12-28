Бездомный рецидивист согласился стать киллером ради квартиры SHOT: жительница ЯНАО наняла бездомного для убийства родного брата ради квартиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа заказала убийство родного брата, чтобы стать единственной владелицей их общей квартиры, сообщает Telegram-канал SHOT. В качестве исполнителя она выбрала знакомого бездомного. Поскольку денег у девушки не было, она пообещала киллеру заселить его к себе домой вместо будущей жертвы.

25-летняя заказчица устала от соседства 29-летнего родного брата и решила действовать радикально. Девушка наняла для его убийства 47-летнего знакомого бездомного, пообещав, что возьмет его к себе жить, если тот избавится от ее брата. Соучастники решили осуществить задуманное через отравление.

В назначенный день бездомный явился к общему застолью, где подлил жертве в водку муравьиный спирт, смешанный с сильнодействующими препаратами. Мужчина почувствовал недомогание и сразу вызвал себе скорую. Врачи его госпитализировали и обнаружили в анализах следы яда.

Сотрудники полиции, получив информацию от медиков, задержали злоумышленников. Те признались в содеянном. Кроме того, выяснилось, что бездомный ранее был неоднократно судим. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что во Флориде подросток убил свою сестру в результате ссоры из-за подарков на Рождество. Шериф округа Пайнеллас Боб Гуалтиери рассказал, что девушка пыталась уладить конфликт между двумя братьями-подростками, который вспыхнул из-за того, кто получит больше подарков. В ответ один из них выстрелил в девушку.