Жительница Воронежа ежедневно наполняет фекалиями коробку для нужд СВО Жители Воронежа обвинили девушку в выбрасывании фекалий в коробку для нужд СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронеже местную жительницу обвинили в утилизации собачьих фекалий неподобающим образом, сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж». По его данным, девушка на регулярной основе выбрасывала экскременты в коробку для нужд специальной военной операции.

Как стало известно каналу, местные жители объявили сбор окопных свечей для отправки в зону СВО. С этой целью выставили коробку у дома на улице Ростовской. Однако местная жительница стала складывать в коробку собачьи фекалии.

Сначала граждане предположили, что девушка могла перепутать коробку с мусоркой. Во избежание повторения ситуации надпись о спецоперации сделали заметнее, однако это не дало результатов. Позднее один из местных жителей предположил, что женщина делает это намеренно.

Ранее в Рыбинске квартиру многодетной семьи затопило отходами жизнедеятельности из-за промерзшей канализации. Собственница жилья рассказала, что им отключили отопление, после чего канализация замерзла. Затем в квартиру с верхних этажей стали вытекать фекалии. Семья обратилась во все инстанции, однако ясного ответа по ситуации получить не смогла. В квартире проживают супруги и четверо детей, старшая дочь пары имеет инвалидность — у нее работает только одна кисть.