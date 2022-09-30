Жительница Владимира пожаловалась на пытки и угрозы насилия от полицейских Задержанная во Владимире Алена Зотова пожаловалась в СК на угрозы насилия от сотрудников Центра «Э»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Жительница Владимира Алена Зотова, которую задержали на митинге против мобилизации в городе, обратилась в Следственный комитет с жалобой на сотрудников Центра «Э», сообщает портал «Довод» в Telegram-канале. По словам женщины, сотрудники правоохранительных органов раздели ее догола, после чего начали издеваться и угрожать насилием.

Как рассказала жительница Владимира, 25 сентября она обедала в местном ресторане. К ней подсели полицейские и отобрали у нее телефон, «обзывая наркоманкой» и обвиняя в организации митинга. После того как она попыталась дать отпор, женщину забрали в отделение полиции. Там над ней и начали издеваться.

В комнату зашел сотрудник полиции, отказавшийся представиться и показать документы, он начала меня расспрашивать, есть ли у меня основания для невозможности задержания меня на 15 суток. <...> Я постоянно просила сотрудников представиться и показать документы, на что Терентьев мне сказал, что он из ЧВК и что он сделает так, что я быстро «отъеду» воевать на Украину, — поделилась девушка.

После этого девушку раздели догола и начали «копаться» в ее личных вещах, фотографируя банковские карты и документы. Параллельно с этим от нее требовали подписать бумагу, в которой она соглашается, что является организатором протестной акции. Женщина отказывалась это делать, из-за чего ей угрожали административными и уголовными наказаниями. Кроме того, ей угрожали «нарисовать свастику и посадить за нее», а также напоить из бутылки с собственной мочой.

Терентьев стал заставлять подписывать меня еще один документ об ознакомлении. Когда я начала отказываться, он сказал, что буду сидеть здесь всю ночь, поставил передо мной бутылку с водой и сказал, что «я на нее сяду, буду ссать в нее и пить из нее», и вышел из комнаты. Мне пришлось все подписать, — заявила в обращении к СК пострадавшая.

В настоящий момент Следственный комитет не дал ей никакого ответа. Девушка находится на свободе.

25 сентября на Триумфальной площади в Москве у памятника Маяковскому поэт Артем Камардин прочитал свои стихи, в которых содержались строки, признанные следствием разжигающими ненависть к российским добровольцам и бойцам народной милиции ДНР и ЛНР. После этого его задержали и увезли в отдел СК РФ в Тверском районе Москвы.

Позже его адвокат Леонид Соловьев сообщил, что после допроса в Следственном комитете Камардину вызвали скорую помощь и медики выдали ему справку «о наличии на теле многочисленных ссадин, кровоподтеков и рассечений». По словам Соловьева, при задержании в квартире его подзащитного сильно избили «и это было сделано «с целью унизить, потому что полицейские их заставили извиняться на камеру, а потом все это выложили в Сеть». Он также заявил, что Камардина «изнасиловали гантелью». Медики не зафиксировали этого, но адвокат намерен добиваться дополнительных осмотров.

Тверской суд Москвы арестовал Камардина по делу о возбуждении ненависти либо вражды. Отмечается, что под стражей он пробует до 25 ноября.