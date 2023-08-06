Жительница Урала пожертвовала жизнью для спасения тонущей 11-летней девочки

Фото: t.me/spasateli74

В Челябинской области 45-летняя женщина пожертвовала своей жизнью ради спасения тонущей в реке 11-летней девочки, сообщается в Telegram-канале Поисково-спасательной службы региона. По данным организации, она успела подтолкнуть школьницу к берегу, но сама выбраться не успела. Прибывшие на место спасатели достали из воды труп женщины. Спасенная девочка выжила, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По данным Поисково-спасательной службы, трагедия произошла днем 6 августа в селе Верхнекизильском Агаповского района Челябинской области.

Во время отдыха небольшой компании на берегу реки 45-летняя жительница села заметила, как купавшийся ребенок заплыл далеко от берега и начал тонуть. Женщина не раздумывая бросилась на помощь. Она успела подплыть и вытолкнуть девочку к берегу, но сил самой выплыть уже не осталось. Дежурная смена Магнитогорского отряда, прибыв к месту ЧП, смогла поднять с четырехметровой глубины и транспортировать на берег тело погибшей, — говорится в сообщении организации.

Правоохранительные органы Челябинской области ведут расследование обстоятельств трагедии.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина утонул после ныряния в Большой Садовый пруд. Мужчина более часа не возвращался к берегу, к его поискам были подключены водолазы, они и нашли его тело.