Жительница Уфы угодила в реанимацию после встречи с гадюкой

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жительница Уфы попала в реанимацию после укуса ядовитой гадюки в Нуриманском районе Башкирии, сообщает Telegram-канал «Короче. Уфа». Женщина встретилась с пресмыкающимся в парке «Красный ключ».

Гадюка укусила уфимку, после чего у той сильно отекли руки. Пострадавшая обратилась за помощью медиков. Сначала ее госпитализировали в реанимацию, а после перевели в токсикологическое отделение.

Ранее в московском Зеленограде спасатели выловили змею, найденную в подсобке продуктового магазина. Рептилия перепугала весь персонал и на время парализовала работу заведения. Инцидент произошел в продуктовом магазине на Яблоневой аллее. Сотрудникам магазина пришлось вызывать спасателей, чтобы они выловили рептилию.

До этого NEWS.ru рассказывал, какие опасные змеи живут в России и как избежать их укуса. Летом у пресмыкающихся начинается брачный период, когда они могут быть особенно активны и агрессивны. Змеи не нападают на людей целенаправленно. Они кусают, когда им надо защитить себя или потомство. Яд нужен змее, чтобы обездвижить добычу и съесть ее.