Жительница Тюмени выставила на продажу картину с Путиным на медведе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Жительница Тюмени Светлана Мякишева на одном из сайтов частных объявлений выставила на продажу картину с изображением президента России Владимира Путина за 7 млн рублей, сообщает Lenta.ru. На ней российский лидер изображен в армейской куртке и черных очках верхом на медведе.

Картина ручной работы. Состояние идеальное, — отметила Мякишева в описании.

По ее словам, объявление о продаже полотна было опубликовано 29 октября, однако до сегодняшнего дня им не интересовались. Мякишева добавила, что автором картины является казанский художник–брызгист Руслан Ибрагимов.

Размеры: примерно 2 на 1,5 метра. Написана год назад. Нигде не выставлялась, — рассказала она.

Мякишева отметила, что владельцем работы является некое заведение. Позднее сам Ибрагимов сообщил, что продал ее за меньшую сумму. Он подчеркнул, что это был заказ, и он просто исполнил пожелания заказчика.

[Что касается изначальной цены], это коммерческая тайна, но [она была] существенно ниже, — сказал Ибрагимов.

Ранее жители Воронежа обнаружили в продаже на местном рынке конфеты с изображением Путина. Цену за один килограмм сладостей продавец установил в 4950 рублей. Конфеты так и называются — «Президент». На обертке указано, что это трюфель ручной работы. Производителем конфет является кондитерская фабрика Golden Candies. На ее сайте цена за килограмм конфет составляет 3700 рублей. В состав конфет, помимо прочих ингредиентов, входят водка «Царская золота» и перец чили.