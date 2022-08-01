Жительница Тюмени упала в машину для замеса теста и скончалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени женщина упала в тестомесильную машину и в результате полученных травм скончалась на месте, сообщили в пресс-служба регионального СУ СК. Несчастный случай произошел 30 июля на территории одного из городских хлебокомбинатов. Работница завода чистила тестомесильную машину, которая оказалась включенной, в итоге женщина упала и получила смертельные травмы.

30 июля 2022 года около 15 часов дня в производственном цеху одного из хлебокомбинатов города Тюмени <...> женщина, осуществляющая работы по очистке, упала в тестомесительную машину, из-за полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данному факту завели уголовное дело о «нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч. 2 ст.216 УК РФ).

Ранее в Пермском крае семилетний мальчик скончался после того, как на него упали металлические футбольные ворота. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Инцидент произошел 30 июля в городе Александровске. По данным следствия, во время прогулки во дворе жилого дома дети уронили ворота на мальчика. Он был доставлен в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.