Жительница Тюмени объяснила инцидент с ее годовалой дочерью и вейпом Жительница Тюмени, учившая годовалую дочь курить вейп, уверяет, что не виновата

Фото: Shutterstock

Жительница Тюмени, которую заподозрили в том, что она учила годовалую дочь курить вейп, уверяет, что девочка сама выхватила у неё сигарету, пишет Telegram-канал SHOT. На женщину составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

32-летняя Лариса Зиганшина рассказала полицейским, что её мать купила на остановке новую электронную сигарету и попросила её раскурить. После того как Лариса согласилась и якобы случайно выдохнула дым в лицо дочери, та заинтересовалась паром, забрала у неё вейп и поднесла ко рту. Однако мать сразу же забрала у нее вейп.

Вопреки опубликованным в Сети материалам, женщина также утверждает, что девочка на записи играла не с сигаретой, а с телефоном. Кашель же ее она объясняет некоей болезнью девочки.

Ранее в больницу Подмосковья был доставлен 13-летний школьник, у которого во рту взорвалась электронная сигарета. По одной из версий, причиной взрыва мог стать некачественный аккумулятор, тогда как следователи полагают, что сигарета могла оказаться миной-ловушкой. Сам пострадавший настаивает на том, что в сигарете, которую он нашел в почтовом ящике бабушки, была кустарная взрывчатка.