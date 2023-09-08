Жительница Томской области опровергла, что она ставила школьницу на колени

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Жительница Томской области опровергла появившиеся в СМИ и Telegram-каналах сообщения, что она якобы заставила встать на колени одноклассницу своего сына. В беседе с «360» женщина рассказала, что 10-летняя школьница действительно повредила телефон ее сына. При этом мать мальчика отметила, что даже не просила девочку извиняться, а только взяла номер телефона ее родителей.

Нет, вы что, боже упаси. Все то, что излагается от мамы девочки, все было совсем не так. На колени никто никого не ставил. Вы мне говорите то, чего не было. Я не просила никого даже извиняться, — пояснила женщина.

Она объяснила, что, когда подошла к школьницам, то просто узнала, кто именно разбил телефон ее сына. После этого женщина, по ее же словам, спокойно попросила номер матери девочки. Женщина отметила, что после этого ни с кем не связывалась и не озвучивала никаких претензий, только обратилась в школу.

Я ни с кем даже не связывалась, никаких претензий не озвучивала, — заключила мать мальчика.

Ранее распространилась информация, что в Томской области женщина заставила 10-летнюю школьницу извиняться перед ней на коленях из-за поврежденного телефона сына. По данным СМИ, после этого у девочки развилось психическое расстройство.