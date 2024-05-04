Жительница Татарстана пришла к сожителю и из ревности зарезала его гостью Жительницу Татарстана заключили под стражу по обвинению в убийстве из ревности

В Татарстане суд заключил под стражу жительницу Набережных Челнов, обвиняемую в убийстве знакомой в общежитии в поселке ГЭС, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, мотив преступления послужила ревность.

Инцидент произошел 30 апреля. По версии следствия, 34-летняя обвиняемая пришла к сожителю, у которого в гостях находилась его 37-летняя знакомая. Приревновав возлюбленного, женщина взялась за нож и нанесла сопернице удары в область живота, груди и шеи. Гостья скончалась на месте происшествия.

Судом по ходатайству следователя в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

В начале апреля сообщалось, что на юго-западе Москвы местный житель будучи в состоянии алкогольного опьянения из ревности ударил жену ножом в плечо. Конфликт между супругами произошел в квартире на Профсоюзной улице. Она успела выбежать из дома и вызвать полицию.

К прибытию сотрудников Росгвардии нападавший закрылся в квартире. Пока правоохранители разговаривали с ним, все возможные пути отхода были заблокированы. После этого 40-летний москвич открыл дверь и сдался. Его доставили в отдел полиции, где он признался, что напал на супругу из-за ревности.