В Сети появилось видео допроса обвиняемой в шпионаже жительницы Сватово

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В Сети появилось видео допроса задержанной в ЛНР жительницы Сватово, подозреваемой в передаче украинской разведке сведений о передвижении войск и техники ВС РФ. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале «Известий», женщина сообщила, что передавала данные по телефону своему бывшему коллеге по имени Алексей, с которым работала в Пенсионном фонде до его отъезда из страны.

Я передавала движение военной техники по городу Сватово своему коллеге по телефону <...>. Он уехал, и я с ним общалась по телефону. Я живу на центральной улице. Мимо меня идет техника всякая разная. Я в доме одна, и мне очень страшно. Мне надо [было] с кем-нибудь побеседовать. Если бы я понимала и знала, что это приведет к таким последствиям, я бы вообще никогда в жизни и в окно не смотрела, — заявила задержанная.

Ранее источник в силовых структурах ЛНР сообщил о задержании жительницы Сватово, которая подозревается в передаче Киеву сведений о передвижении российских военных и техники. Источник предположил, что ВСУ могли пользоваться полученной от злоумышленницы информацией для нанесения артиллерийских ударов «по объектам гражданской инфраструктуры» в Сватово.