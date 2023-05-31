Жительница Шебекино опровергла эвакуацию города Жительница Шебекино сообщила об отсутствии эвакуации и расселения города

Фото: vvgladkov/t.me

Жители Шебекино с губернатор Белгородской области Вячеславом Гладковым

Жительница Шебекино Белгородской области рассказала NEWS.ru, что эвакуации жителей города и расселения сейчас нет. По словам женщины, за последние сутки Шебекино дважды подвергался обстрелам со стороны ВСУ, после чего они решили уехать в Белгород.

Предлагают только детей отправлять в лагеря других городов. Эвакуации и расселения города нет, — сообщила она.

Жительница Шебекино рассказала, что они самостоятельно решили уехать из города в административный центр после того, как их дома в результате ночного обстрела остался без окон. Днем был еще один обстрел.

Да, в самом городе прилетало. Причем, несмотря на его размеры, в центр, а не на окраины. Уже обстреляли все предприятия. Все подстанции. Рядом с нашими домами водоканал. Возможно, целились в него, — добавила она.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 31 мая из Шебекинского и Грайворонского городских округов начали вывозить детей в связи с опасностью из-за участившихся обстрелов приграничных населенных пунктов. По словам Гладкова, первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Глава региона рассказал, что минувшей ночью в результате массированного удара со стороны ВСУ в Шебекино пострадали четыре человека, из них двое были госпитализированы. У мужчины диагностировали осколочные ранения шеи и спины, его состояние оценивается как тяжелое, также в больницу была доставлена женщина с осколочными ранениями руки и предплечья.