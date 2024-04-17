«Люди начали паниковать»: жительница села под Тюменью рассказала о паводках Жительница села под Тюменью: люди в панике из-за паводка, их не вывозят

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Обстановка во время эвакуации жителей

В селе Афонькино Тюменской области люди начали паниковать из-за подступающей к домам воды, при этом их никто не эвакуирует, рассказала NEWS.ru местная жительница по имени Раиса. По ее словам, из-за размытой дороги населенный пункт оказался в изоляции.

Нас отсюда не вывозят. 700 человек в селе: здесь много детей, есть пенсионеры, инвалиды, сердечники. Люди в панике. Таксисты отказываются сюда ехать, потому что дорога плохая. Мы просто не можем покинуть это место, — поделилась женщина.

Собеседница NEWS.ru уточнила, что 16 апреля в селе произошло некое подобие эвакуации: людей повезли в местный дом культуры, где должен был быть организован пункт временного размещения, но он оказался закрыт, и местных жителей развезли обратно по домам.

Ранее Владимир Путин сделал замечание губернатору Тюменской области Александру Моору, который назвал отказавшихся эвакуироваться жителей упертыми. Президент отметил, что это не смешно и что задачей главы региона является вселить в людей уверенность. По его словам, граждане должны понимать, что с их имуществом ничего не произойдет.

До этого стало известно, что эвакуация 14 населенных пунктов началась в Тюменской области. Речь о селах и деревнях, которые находятся в зоне затопления при разливе реки Ишим, где уровень воды уже находится на критической отметке.