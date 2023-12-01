Жительница Самары получала выплаты за несуществующих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Самары получала выплаты за двух несуществующих детей, а на вырученные деньги, в том числе с материнского капитала, приобрела участок в Удмуртии, пишет KP.RU со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области. Женщина предоставила ложные сведения в ОЗАГС о рождении второго и третьего ребенка.

Заявление женщины для выплат в связи с рождением второго и последующего ребенка было принято. С мая 2020 года по октябрь 2023 года безработная мать одного ребенка получала денежные выплаты, — рассказали в ведомстве.

Всего женщине выплатили около 340 тысяч рублей, а также выдали сертификат в размере 616 тысяч рублей на материнский капитал, который она обналичила путем приобретения участка. Для его получения она вновь предоставила ложные документы о том, что родила дома без медицинской помощи второго ребенка. По факту произошедшего женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества. Предварительное расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Жительница Магадана ранее намеренно соврала сотрудникам полиции о похищении ребенка, чтобы они помогли ей найти ее собаку. Полицейским удалось отыскать водителя, который рассказал, что никакого ребенка не было, а питомца он отдал родственнику пассажирки. По факту произошедшего назначена проверка.