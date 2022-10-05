Жительница Сальска сама пришла за повесткой на мобилизацию для сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Сальска Ростовской области пришла в военкомат за повесткой для сына, которого не отпускали с работы для мобилизации, передает «КП — Ростов-на-Дону». По словам 52-летней Елены Бородовой, ее сын Сергей сам позвонил в военкомат, чтобы сообщить о смене номера телефона, когда военком сообщил ему, что он подлежит мобилизации. Мужчина собирался отправиться в родной город, чтобы явиться для мобилизации, но работодатели не отпустили его без повестки. Из-за этого Бородова и явилась в военкомат самостоятельно.

Ему сказали: «Есть на вас повестка. Надо явиться в военкомат». Я, конечно, как узнала, первое время была в шоке. Но если надо, значит надо. <...> Он служил. Его задача — защищать Родину, — рассказала женщина.

Военкомы не могли дать Бородовой повестку на сына, так как они имеют право передавать ее только лично адресату. Однако она смогла ее сфотографировать — начальству Сергея этого хватило, чтобы отпустить его с рабочего места. В тот же вечер он явился в сальский военкомат, а на следующее утро был направлен на полигон для отправки в зону СВО.

Председатель правозащитной организации «Комитет солдатских матерей» в Новосибирской области Ольга Головина ранее заявила, что уклонение от частичной мобилизации — это позор. Женщина заявила, что ей стыдно за уклонистов и их родителей так, будто от призыва сбежал ее собственный сын. По ее словам, в ситуации «нет ничего страшного», а матерям подлежащих мобилизации мужчин «не стоит держать своих сыновей под юбкой».