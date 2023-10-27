Жительница Ростовской области дважды продала свой дом разным покупателям

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В Ростовской области местная жительница взяла в долг у двух семей крупную сумму якобы на развитие бизнеса, а чтобы расплатиться, решила продать им один и тот же дом, сообщили «КП-Ростов-на-Дону» в прокуратуре. Как уточнили в ведомстве, 55-летней мошеннице присудили три года лишения свободы.

Как пишет издание, сначала женщина познакомилась с семейной парой из Ростова-на-Дону, искавшей инвест-проекты, и заявила, что владеет цехом по производству школьного питания с выходом на многомиллионные контракты. Супруги поверили и вложили в несуществующий бизнес 2 млн рублей, а чтобы обезопасить свои деньги, оформили договор залога на дом мошенницы.

Затем аферистка познакомилась с состоятельными соседями, у которых заняла 3 млн рублей — также на развитие бизнеса. Однако деньги обратно семья не получила. Вместо них женщина предложила им свой дом, указав при этом, что он стоит 5 млн рублей и даже получив задаток за него в 500 тысяч.

После этого хозяйка недвижимости начала затягивать оформление регистрации, сообщили в прокуратуре. Тогда соседи заказали на ее дом справку в Росреестре и выяснили, что на дом наложены ограничения и идет его продажа. Как оказалось, первая семья еще раньше заподозрила неладное и через суд добилась признания дома своим имуществом.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» и передано в суд. Женщине было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, — прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

Ранее в Екатеринбурге задержали сотрудницу банка, которая помогала мошенникам украсть более 1 млн рублей у клиента из Южной Кореи. Девушка пыталась заменить кодовое слово, но об этом узнали полицейские.