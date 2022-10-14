Жительница Ростова-на-Дону с топором напала на девушку в училище города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 19-летнюю местную жительницу, которая с топором напала на другую девушку в здании местного училища. Причиной произошедшего стала личная неприязнь. Об этом сообщает СУСК России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Ростова-на-Дону. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), — говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, инцидент случился 12 октября в учебном кабинете одного из училищ города. Как полагает следствие, подозреваемая взяла топор с пожарного щита и нанесла удар по голове 17-летней девушке. Как отметили в СК, нападение произошло «на почве личных неприязненных отношений».

Пострадавшая госпитализирована. Злоумышленницу задержали, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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