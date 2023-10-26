Стало известно об угрозах хабаровской школьнице, убившей щенка доской Жительница Нового Ургала: школьнице-живодерке начали угрожать после видео в Сети

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Девочке, которая забила до смерти щенка, начали угрожать после появления соответствующего видео в Сети, рассказала NEWS.ru жительница поселка Новый Ургал в Хабаровском крае. По ее словам, ребенок убил одного из новорожденных животных.

Я знаю мальчика, который снимал это видео. Рассказал, что увидел девочку, которая била доской по щенку, и в итоге он умер. Их там несколько было, собака неделю назад родила. Он снял это на телефон, и девочка сразу ушла. Саму девочку не знаю, но пишут, что ей стали угрожать, оскорблять из-за этого видео, — рассказала женщина.

В пресс-службе ОМВД России по Верхнебуреинскому району сообщили NEWS.ru, что по факту произошедшего организована проверка. По ее результатам будет принято решение.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеоматериал, автор которого сообщает о жестоком обращении с животным несовершеннолетней жительницы п. Новый Ургал. В настоящее время по данному факту ОМВД России по Верхнебуреинскому району проводится проверка, — говорится в сообщении.

Инцидент, о котором идет речь, произошел неделю назад около Железнодорожного лицея. На кадрах мальчик снимает девочку, которую обвиняет в убийстве щенка. После этого школьница кидает доску уже на мертвое животное еще раз и уходит.

Ранее в Екатеринбурге мужчина избил своего пса и попал на камеру наблюдения. Местные жители рассказали, что подобное происходит регулярно, мужчина за собакой не следит, а вместо воспитания просто бьет ее, поэтому они намерены обратиться в полицию.