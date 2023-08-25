Жительница Подмосковья ударила семилетнюю девочку головой об карусель В Дрожжино женщина ударила семилетнюю девочку головой об карусель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном поселке Дрожжино женщина ударила семилетнюю девочку головой об карусель, после чего скрылась с места нападения, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По информации канала, девочка получила сотрясение мозга и перелом носа. Нападавшая вместе с родителями уехала из поселка. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в Дрожжино на одной из детских площадок напротив жилого дома на Новом шоссе. Девочка каталась со своей сестрой на карусели, в какой-то момент к детям подошла женщина и поздоровалась. После этого она схватила ребенка за голову и со всей силы ударила головой об карусель.

Мама ребенка написала о случившемся в домовой чат, соседи заявили, что к избиению может быть причастна 35-летняя местная жительница. Позднее пострадавшая девочка опознала свою обидчицу. Ее мать подала заявление в полицию, однако ей ответили, что дело будет рассматривать подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН). Представительница подразделения заявила, что нападавшая вместе с родителями покинула Дрожжино.

После этого родительница обратилась с требование разобраться в ситуации в Следственный комитет и прокуратуру. Уголовное дело заведено по статье о причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

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