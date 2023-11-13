Жительница Подмосковья ударила себя ножом, чтобы не пустить мужа к другу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Подмосковья нанесла себе несколько ударов ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу, сообщает Telegram-канал SHOT. Как отмечается, мужчина собрал сына и планировал выйти с ним на прогулку, а заодно и посетить приятеля, где намечалось застолье. Однако женщина была категорична в своем решении и сделала все возможное, чтобы не пустить туда супруга.

По данным канала, после случившегося мужчина вызвал полицию и скорую. Женщину увезли в больницу с «проникающей колото-резаной раной брюшной стенки». Правоохранители изъяли нож и проводят проверку.

Ранее сообщалось, что сотрудница Wildberries ударила ножом в спину сожителя в подмосковном Подольске. Бытовая ссора произошла на съемной квартире в микрорайоне Климовск из-за немытой посуды. В какой-то момент молодой человек толкнул девушку, а та вонзила ему нож в спину. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

Перед этим стало известно о приговоре россиянке, которая убила своего мужа на отдыхе в Новороссийске. По ее словам, супруг дважды ее ударил, после этого у нее случился провал в памяти. Женщина помнит лишь то, что муж вытаскивает из себя нож и выбрасывает его. После этого она бросилась к прохожим, с просьбой помочь «человеку в кустах». Пока свидетели вызывали скорую помощь, женщина ушла. За убийство ее осудили на семь лет и шесть месяцев колонии общего режима.