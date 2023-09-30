Жительница Подмосковья обнаружила в своей ванной неожиданного «гостя» Жительница Подмосковья нашла в ванной полуметровую змею

Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Жительница города Бронницы Московской области обнаружила в своей квартире змею, сообщает РЕН ТВ. Полуметровая рептилия пробралась в ванную. Как именно это произошло, не уточняется.

Женщине пришлось обратиться в экстренные службы. Приехавшие к ней спасатели поймали змею при помощи палки с крючком и поместили в стеклянную банку. Как сообщают журналисты, змею передали местному зоомагазину.

Ранее в московском районе Марьино полутораметровая змея проползла на территорию детского сада. До этого жители дома в Мещанском районе обнаружили оранжевую змею в духовке во время завтрака. Кроме того, в подмосковном СНТ «Агат» Талдомского городского округа гадюка укусила 12-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу.

В августе на территории московского оборонного ракетно-космического предприятия МАК «Вымпел» обнаружили полутораметрового амурского полоза. Змея считается одной из крупнейших в России, она оказалась в контейнере с оборудованием.

Работники предприятия открывали ящик, прибывший из Уссурийска, для проверки на пункте осмотра. Там оказалась большая змея, которая попыталась укусить сотрудников, однако они успели закрыть контейнер.