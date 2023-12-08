Жительница Петербурга заставляла малолетних детей держать руки над огнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга заставляла своих малолетних сыновей держать руки над зажженной газовой конфоркой, сообщает 78.ru. Об этом рассказали сами дети после того, как воспитатели в детском саду увидели их травмированные ожогами руки. Работники дошкольного учреждения заявили о случившемся в полицию.

Как отмечается, детей шести и восьми лет увезли на скорой помощи в больницу. Женщину задержали в квартире, опросили и отпустили под обязательство о явке. Это 30-летняя уроженка Таджикистана, которая приехала в Санкт-Петербург на заработки и с 2019 года состоит на миграционном учете.

В конце ноября сообщалось, что мать из Псковской области, жившая несколько месяцев с трупами своих детей, скрывала их смерть, чтобы не потерять пособия от государства. Тела пролежали в квартире три месяца, прежде чем их обнаружили. При этом младший сын женщины, которому исполнился год, и вовсе не был нигде зарегистрирован. Она стала скрывать мальчика, как только его родила. Утверждается, что женщина выпивала даже во время беременности. На допросе подозреваемая путалась в показаниях: сперва заявила, что ее дети умерли во сне, а после сказала, что заморила их голодом.

До этого в Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада и попал под грузовик. Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Воспитанники детского сада находились на прогулке. Мальчик пролез через забор, никто из взрослых этого не заметил. Ребенок перепугался и стал бежать по дороге, пока его не сбил грузовик.