Жительница Петербурга выкинула в окно мертворожденного ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга выбросила мертворожденного ребенка в окно, передают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, женщина родила ребенка самостоятельно и не стояла на учете в женской консультации по факту беременности. На нее заведено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного».

По информации источника, тело новорожденного ребенка с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили прохожие во дворе дома на улице Достоевского 20 ноября. На место происшествия приехали полицейские, в одной из квартир они задержали мать погибшей девочки. Она сообщила, что родила ребенка мертвым и выкинула его в окно.

В Москве ранее скончалась годовалая девочка, которую мать выбросила из окна 11-го этажа жилого дома. По данным правоохранителей, действия подозреваемой отныне подлежат квалификации по статье об убийстве малолетнего.

Трагедия произошла днем 8 ноября. В Сумском проезде женщина выкинула годовалого ребенка из окна 11-го этажа. Пострадавшей оказалась девочка, которой после падения удалось выжить. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Женщина после содеянного хотела покончить с собой, однако ей помешали службы спасения, которые выломали дверь в квартиру. Мать также была госпитализирована.