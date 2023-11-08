Жительница Петербурга укусила за нос соседку во время ссоры в подъезде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Выборгского района Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как ее укусили за нос во время ссоры в подъезде дома, сообщает «Фонтанка». По словам 61-летней женщины, это сделала ее соседка.

По информации издания, потерпевшая занимает должность председателя ТСЖ в доме на улице Симонова. По какой причине между ней и соседкой вспыхнул конфликт, неизвестно. Петербурженка уже обратилась в травмпункт, где зафиксировала побои. Врачи диагностировали у нее множественные ушибы и царапины.

Ранее в Москве местный житель избил свою возлюбленную, которая укусила его за половой орган. Мужчину доставили в больницу с повреждением генитальной области, после чего он вернулся домой и сломал ей нос. Женщина написала на него заявление в полицию, в отношении мужчины проводится проверка.

Также сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге, в результате которого местная жительница попала в больницу с травмой ушной раковины. Выяснилось, что ухо ей откусил сожитель во время ссоры. Происшествие случилось, когда оба участника конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.