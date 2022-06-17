Жительница Петербурга сорвалась в реку во время похода по горам Алтая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вертолет мчс

45-летняя жительница Санкт-Петербурга сорвалась и упала в реку Аккем во время туристического похода по горам Алтая. На поиски пропавшей уже вылетел вертолет МЧС, рассказали «Невским Новостям» сотрудники турбазы «Высотник», на которой проживала россиянка.

У нас никого нет, кто обследовал, они все наверху. Мы общаемся с ними по WhatsApp. Насколько у нас есть информация, вылетел вертолет МЧС, он уже там, начал поиски. Завтра возвращается их группа. У нас гроза начинается, связь может пропасть, — отметили в турбазе.

Сотрудница заведения добавила, что группа состояла из 16 человек: 14 туристов и двое гидов. При этом отправившиеся в поход являются «новичками», так как никогда не были на Алтае. По ее словам, группа на данный момент находится в горах, но они должны вернуться на базу уже завтра, 18 июня. При этом туристы пытались самостоятельно найти пропавшую россиянку: инструкторы турбазы исследовали береговую линию от места падения до водопада «Текелю» протяженностью 7 км.

Ранее в Сакском районе Крыма спасатели нашли мертвыми четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, унесенных накануне порывом ветра в открытое море на надувном матрасе. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты совместно с представителями МВД и МЧС республики.