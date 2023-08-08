Жительница Петербурга сдала любовника-уклониста полиции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга получила сразу два сообщения о гражданах, уклоняющихся от военной службы, сообщает «Фонтанка». По данным издания, 8 августа одна из горожанок сдала военкомату бывшего любовника, подробно описав, как найти его квартиру в районе Усть-Славянка. Известно, что он пытается уклониться от срочной службы по призыву.

Второй звонок в полицию поступил от сотрудницы военного комиссариата одного из районов Северной столицы. Женщина утверждает, что в доме на Большом проспекте проживает дезертир, сбежавший из зоны проведения специальной военной операции. Мужчина привлек внимание непристойным поведением, в частности ежедневными пьяными дебошами. Соседи не знали, как с ним справиться, поэтому сначала позвонили в военкомат.

Уклонение от военной службы в России — уголовно наказуемое деяние. Согласно действующему законодательству, за уклонение от призыва гражданину грозит лишение свободы сроком до двух лет. Депутаты Госдумы также намерены рассмотреть законопроект о тюремном сроке за уклонение от службы по мобилизации. Слушания пройдут осенью.

Адвокат Вадим Багатурия ранее заявил, что уклонисты не смогут скрыться от призыва благодаря системе распознавания лиц по камерам, установленным в Москве. По его словам, эта система работает безотказно, поэтому скрыть от нее свою внешность за счет бороды или смены прически невозможно.