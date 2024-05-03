Жительница Петербурга с горя своровала деньги с чужой банковской карты Петербурженка оплатила покупки чужой картой и стала фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 36-летняя местная жительница совершила несколько покупок по банковской карте, которую нашла на улице, и стала фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, пойти на преступление женщину вынудило горе из-за смерти собаки.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летней местной жительницы. Она обвиняется по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в начале марта 2024 года женщина нашла на Наличной улице банковскую карту. Пользуясь чужим счетом, она купила букет цветов и вино, а также совершила еще несколько приобретений. Общая сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей. Петербурженка пояснила правоохранителям, что не могла прийти в себя после смерти питомца и решила себя порадовать.

До этого мужчина украл телефон у пассажирки Московского метрополитена на станции «Каховская» Большой кольцевой линии и попал на видео. Полицейские задержали злоумышленника уже спустя час на станции «Киевская». Правоохранители изъяли смартфон и в ближайшее время передадут его владелице. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.