Жительница Петербурга прыгнула с третьего этажа за трехлетним сыном Мать и сына госпитализировали после падения с третьего этажа дома в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина прыгнула с третьего этажа в попытке спасти выпавшего из окна на соседский балкон трехлетнего сына, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Инцидент произошел на Миллионной улице, когда мальчик облокотился на москитную сетку.

Прибывшие на место врачи диагностировали у обоих пострадавших множественные травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии. В детской городской больнице им. К. Раухфуса у мальчика обнаружили перелом лобной кости, ушиб мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его 25-летнюю маму доставили в Мариинскую больницу. У нее диагностировали травмы головы, груди и ног, перелом поясничных позвонков, ушиб мягких тканей головы. Женщина находится в реанимации.

Ранее в пресс-службе Минздрава Башкирии сообщили, что житель Стерлитамака выжил после падения из окна многоэтажки. Пострадавший сначала рухнул на козырек подъезда, затем упал на асфальт. После падения мужчина встал, шатаясь, сделал несколько шагов и сел на корточки. По данным агентства, к упавшему подошла очевидица и попросила прохожих вызвать скорую. Медики оказали местному жителю необходимую помощь и отпустили домой.

До этого в Москве мужчина упал с 14-го этажа в московском ЖК «Лучи» и остался жив. Инцидент произошел в ночь на 1 июня. Пострадавший смог зацепиться за корзину для кондиционера на 13-м этаже, что спасло ему жизнь.